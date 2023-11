Stasera, alle ore 21 italiane, il Boca Juniors affronta il Fluminense allo stadio Maracanà nella finale di Copa Libertadores. Ha fatto milioni di visualizzazioni in Argentina il video di un giovane tifoso degli Xeneizes, Benjamin Kohan: "Abbiamo venduto la moto di papà e la mia play per venire qui e non abbiamo nemmeno il biglietto". Alla sua sorte si è interessata la showgirl Pampita, che lo ha rintracciato e gli ha comprato il pass per la finalissima

La passione per il calcio in Argentina non si è affatto esaurita con la vittoria del Mondiale. Anzi. Nelle ultime ore da quelle parti è diventato virale il video dell'emittente Tyc Sports in cui veniva intervistato un giovanissimo tifoso del Boca Juniors, Benjamin Kohan, che ha seguito con suo padre la squadra a Rio De Janeiro, impegnata contro il Fluminense nella finale di Coppa Libertadores. "Abbiamo venduto la mia play e la moto di mio padre per venire qui e non abbiamo neppure il biglietto, ma guarda tutto questo, guardalo...questo è il Boca!", urla il bambino con una passione impressionante.