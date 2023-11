Come riporta la BBC, il match - che si è svolto lunedì 6 novembre alla Dnipro Arena, nella città dell’Ucraina orientale - è iniziato con 15 minuti di ritardo a causa di una prima sirena . Cominciato il match, arriva il vantaggio dei padroni di casa al 34’, ma una seconda sirena ad inizio ripresa costringe le due squadre ad abbandonare nuovamente il terreno di gioco. Subito dopo la ripresa del gioco, l’Oleksandriya trova il pareggio, ma il gol è stato annullato dal Var dopo un'altra ora di stop causato dal terzo allarme , che purtroppo non sarà l’ultimo: a un minuto dalla fine dei tempi regolamentari, la partita è stata rinviata di un'altra ora e mezza i n seguito ad una quarta sirena.

Sarapiy (Dnipro): "Poteva finire male, ma volevamo finire il match"

Il difensore del Dnipro, Eduard Sarapiy ha successivamente rilasciato un’intervista al sito ufficiale del club: "È la prima volta che giochiamo una partita così lunga, per noi e poteva finire male, ma volevamo giocarla tutta. Così siamo scesi in campo e abbiamo cercato di finire", ha detto. Inoltre è stata la stessa Lega ucraina a confermare alla BBC che "la partita è durata quattro ore e 36 minuti, e questo è un nuovo record. La precedente partita più lunga è stata quella della scorsa stagione tra FC Rukh e FC Metalist, che è durata quattro ore e 27 minuti. Il motivo era lo stesso: una sirena antiaerea, ", ha detto la Lega. In particolare, il match che ha dato la vittoria alla capolista Dnipro è iniziato alle 17:15 locali e terminata intorno alle 22.