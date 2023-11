In Camerun due formazioni di massima serie avrebbero giocato dall'inizio in 10 contro 10, su suggerimento dei marabutti, per esorcizzare il difficile periodo in campionato. È solo l'ultima incredibile storia di calcio e stregoneria che negli anni ha coinvolto diversi personaggi di questo sport: da Adebayor a Grobbelaar, fino a Paul Pogba

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITA’