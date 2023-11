Villas Boas: "Uno dei giorni più neri nella storia del club"

Gli scontri si sono protratti per diversi tempo. Decine di persone hanno abbandonato il padiglione per mancanza di sicurezza: lanci di bottiglie, aggressioni con calci, pugni e spinti hanno portato i tifosi a chiedere l’intervento della polizia, che però non ha agito poiché si trattava di una riunione privata e la sua presenza non era stata richiesta dal Consiglio di Amministrazione. Gli ultras hanno poi occupato il tunnel vicino all’impianto, ma anche questo non è bastato per terminare la riunione. Il motivo dell’annullamento finale è stato la rissa che ha coinvolto un membro del CdA: Henrique Ramos, che in un intervento ha criticato alcune proposte di modifica degli statuti, è stato allontanato con la forza, innescando altre scene di percosse. L'ex tecnico dei Dragoes Andrè Villas Boas, uno dei candidati alla presidenza del club, ha così commentato: "Uno dei giorni più neri nella storia del Porto. Una vergogna, un'organizzazione senza scrupoli, senza rispetto per i soci di questo grande club. Il 20 novembre ci riproveremo, il Porto ha bisogno di ritrovarsi nei principi e nei valori che ha, quello che è successo oggi non deve e non può più ripetersi". Il club con un comunicato sui profili social ha stigmatizzato l'accaduto