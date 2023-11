L'hanno già ribattezzata "The Last Dance", partita-evento che andrà in scena nella Riyadh Season Cup in programma a febbraio 2024. Tutto è pronto in Arabia Saudita per l'ennesima sfida tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, rivali di sempre e nuovamente di fronte nel torneo dove parteciperanno Inter Miami, Al-Nassr e Al-Hilal

Tredici Palloni d'Oro in due, record a non finire e un'era calcistica letteralmente dominata per una rivalità senza fine. Non si è ancora concluso il duello tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, che saranno nuovamente avversari a febbraio 2024. Appuntamento con "The Last Dance", partita-evento che farà parte della Riyadh Season Cup alla Kingdom Arena in Arabia Saudita. A partecipare l'Inter Miami di Leo insieme ai club sauditi dell'Al-Nassr (dove gioca CR7) e l'Al-Hilal.