Campione in campo con le sue giocate e non solo. Applausi per Cristiano Ronaldo, autore di un bel gesto di fair play nel corso della gara di Champions League asiatica tra il suo Al-Nassr e il Persepolis. Tutto è accaduto a pochi istanti dal calcio d'inizio: dopo appena due minuti, CR7 si è reso protagonista di un'azione offensiva contendendo il pallone a centro area a un paio di avversari. Un difensore del Persepolis, in maniera piuttosto imprudente, è intervenuto in scivolata provocando la caduta del portoghese. E per l'arbitro nessun dubbio: calcio di rigore. Ma ecco che è intervenuto Cristiano.