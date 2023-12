Niente da fare per il Los Angeles di Chiellini che non riesce a ripetere la vittoria dell'anno scorso: la MLS va a Columbus che si è aggiudicato la finale vincendo 2-1. L'azzurro dopo la partita: " Potrebbe essere stata la mia ultima gara. Mi prenderò un paio di giorni per decidere"

Sconfitta in finale per il Los Angeles di Chiellini che non ripete il successo dello scorso anno: la MLS va a Columbus Crew che vince 2-1. La partita si sblocca al 33’ con Hernandez che segna dal dischetto il gol del vantaggio. Non passano neanche cinque minuti e i padroni di casa raddoppiano: Amundsen pesca al centro dell’area di rigore Yeboah che non sbaglia il doppio vantaggio. Ad un quarto d’ora dalla fine Dénis Bouanga segna il gol del Los Angeles fissando il risultato sul definitivo 2-1. Si conclude così la stagione di MLS e quella di Giorgio Chiellini. L’ex difensore della Juventus aveva vinto qualche giorno fa la Western Conference per il secondo anno consecutivo contro lo Houston Dynamo. In questa stagione, Chiellini ha collezionato 32 presenze e un gol tra tutte le competizioni. Da capire adesso quale sarà il suo futuro...