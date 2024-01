Non solo i capitani, anche i commissari tecnici delle nazionali hanno votato per i Fifa The Best e non mancano le sorprese. Guardiola sul podio per tutti i colleghi tranne tre (tra i quali il tedesco Julian Nagelsmann). Gli italiani votano invece in massa lo spagnolo, con l'eccezione del CT del Nepal Annese (Spalletti) e dell'Azerbaigian De Biasi (Inzaghi). Deschamps e Scaloni preferiscono Inzaghi al ct azzurro, che sceglie Messi e Guardiola

I VOTI DEI GIOCATORI