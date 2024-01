La seconda giornata dei gironi di Coppa d'Africa si apre con la vittoria pesantissima della Nigeria contro la Costa D'Avorio: decisivo un rigore dell'ex Udinese Troost-Ekong. In campo dall'inizio il tridente "da Serie A" Osimhen-Lookman-Chukwueze. Nell'altra sfida del gruppo A la Guinea Equatoriale liquida 4-2 la Guinea Bissau. In serata 2-2 tra Egitto e Ghana, con Salah costretto a uscire per infortunio

