In attesa della premiazione dei Globe Soccer Awards, John Terry ha parlato a Sky Sport, toccando diversi argomenti. Ricorda i momenti più belli della sua carriera, per la quale potrebbe essere premiato: il debutto con Gianluca Vialli e la vittoria della Champions League con il Chelsea nel 2012. Per la sua carriera, Vialli è stato importante quanto Mourinho, "il miglior allenatore che abbia mai avuto"

In occasione dei Globe Soccer Awards, John Terry ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, durante la quale ha ricordato i momenti più importanti della sua lunga carriera, per la quale potrebbe essere premiato a Dubai. Il primo momento più importante è stato il debutto con Gianluca Vialli: “Vialli è stato un grandissimo amico e il mio primo allenatore”, afferma, “Mi ha dato l’opportunità di giocare e ha permesso che tutto ciò accadesse”. Il secondo è la vittoria della Champions League con il Chelsea contro il Bayern Monaco nel 2012: “Vittoria fantastica che abbiamo aspettato per tanto tempo”, racconta, “Anche se non ho giocato, è il mio momento preferito”.

"Mourinho è il miglior allenatore che abbia mai avuto" “Mourinho è l’allenatore più speciale che abbia mai visto": ne è sicuro Terry. "Anche lui come Vialli è stato fondamentale per il mio successo. Pensava sempre in avanti e sapeva già cosa avrebbero fatto gli avversari”, spiega, “Ci sentivamo come se fossimo noi contro il mondo”. Conclude: “È stato il miglior allenatore che abbia mai avuto”.

"Chelsea in costruzione, Real Madrid favorito per la vittoria della Champions" Tornando all’attualità l’ex capitano del Chelsea parla dei Blues, che stanno vivendo un periodo di difficoltà in Premier League: “E’ una squadra in costruzione e quindi è lontana rispetto a Manchester City, Liverpool e Arsenal. C’è tanto lavoro da fare, ma dobbiamo avere pazienza”. La squadra inglese non figura tra le partecipanti all’edizione 2023-2024 della Champions League. La favorita per la vittoria della competizione, secondo Terry, è il Real Madrid: “Ancelotti sta facendo un lavoro meraviglioso e quando arrivano le fasi ad eliminazione diretta il Real migliora sempre”. Soffermandosi sul tecnico italiano: “E’ un allenatore fantastico, bravissimo tecnicamente ed è una bella persona: un bel mix di competenza e umanità”.

"L'Inghilterra può vincere i prossimi Europei" 78 presenze con la Nazionale Inglese, Terry è convinto che l’Inghilterra possa vincere i prossimi Europei: “Forse negli ultimi 30 anni non abbiamo mai avuto una squadra così forte”, afferma, “C’è una bella connessione tra i giocatori, che si supportano a vicenda. È un bel mix di giocatori forti ed esperti”.