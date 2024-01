Esordio per Onana, ma il Senegal ne fa tre al Camerun

Il big match del girone C si risolve con un netto 3-1 per il Senegal sul Camerun. I campioni in carica vengono trascinati da Ismaila Sarr, che segna la rete del vantaggio al 16' e offre al 71' a Diallo il facile pallone del raddoppio. La reazione dei Leoni d'Africa si concretizza nella rete di testa del difensore Castelletto al minuto 83. In pieno recupero, sempre di testa, il Camerun sciupa con N'Koudou l'occasione del pareggio. Il Senegal ne approfitta segnando in contropiede il gol della sicurezza con Sadio Mané, alla prima rete nella competizione. Non perfetto nell'occasione Andrè Onana, all'esordio dopo aver saltato la prima partita a causa del ritardo del suo jet privato da Manchester causa maltempo. 90 minuti in campo anche per il napoletano Anguissa contro l'ex compagno di squadra Koulibaly. Il Senegal comanda il girone C con 6 punti in attesa del match serale tra Guinea e Gambia.