"Boban non merita il mio commento. Chi conosce lui e me arriverà naturalmente alle proprie conclusioni". Risponde così, in un'intervista a La Repubblica, Aleksander Ceferin alle dimissioni presentate dal croato come Chief of Football dell'Uefa in seguito ai dissidi nati con il presidente per via di un cambio di statuto che andrebbe a permettere una sua rielezione. "Il Congresso, e non un singolo individuo - aggiunge il numero uno dell'organizzazione -, detiene l’autorità per determinare l’adeguatezza di qualsiasi cambiamento. Confidiamo nel nostro processo decisionale collettivo e democratico, per guidarci efficacemente verso il futuro. Se intendo ricandidarmi nel 2027? Lo dirò quando arriverà il momento".