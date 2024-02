Per chi tifano i cantanti in gara a Sanremo?

Il conduttore Amadeus non perde occasione per sbandierare la propria fede interista. Ma sapete per chi tifano i cantanti in gara? Geolier si presenta con lo scudetto sul petto, derby interno nella coppia composta da Renga e Nek, Gazzelle ha un'adorazione per Totti, tanto da non nominarlo nemmeno...

