Con l'ultimo gol al Napoli Theo Hernandez si prende la testa della classifica dei difensori goleador: 26 centri nelle ultime 5 annate, nessuno come lui in Europa. Ma quanta Serie A (tra ex e chi gioca ancora nel nostro campionato) in classifica! Scopri i 20 difensori ad aver segnato più reti dalla stagione 2019/20 nei top cinque campionati (dati Transfermarkt)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT