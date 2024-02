L'Inter Miami di Messi e Suarez (al debutto con gli Herons) inizia la stagione con una vittoria. La Pulce, che all'intervallo si è intrattenuto con Will Smith, ha fornito l'assist per il gol di Taylor ed è stato il protagonista di un curioso "dribbling" con uno scavetto su un avversario a terra

Inizia con una vittoria la stagione 2024 di MLS per l'Inter Miami di Leo Messi. Impegnati nella partita inaugurale della stagione americana, gli Herons hanno battuto 2-0 il Real Salt Lake grazie ai gol di Robert Taylor e Diego Gomez. I riflettori, però, erano puntati come sempre sulla Pulce che all'intervallo si è intrattenuto a bordocampo con Will Smith. Messi, che ha giocato tutta la partita, è stato protagonista di un curioso episodio nel primo tempo quando ha superato un avversario a terra al limite dell'area con uno scavetto. L'argentino aveva sfiorato il gol già al 17° minuto su calcio di punizione dalla distanza, respinto di testa sulla linea di porta dal difensore ospite Justen Glad. "L'ho visto molto sciolto - ha spiegato il Tata Martino, allenatore dell'Inter Miami, dopo il match - Lui riesce a fare una cosa che non accade con gli altri giocatori: prende la palla, anche lontano dalla porta, e ti dà la sensazione che l'azione si trasformi in un'occasione da gol".