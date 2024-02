Termina in parità il Superclasico di Buenos Aires: il River Plate domina il primo tempo, il Boca Juniors il secondo. Al Monumental, il River ha avuto le migliori chances di gol, con Solari che sblocca le marcature, ma il Boca sfrutta al meglio l'unica vera occasione avuta, trovando il pareggio con Medina. I "Millonarios" chiudono in attacco cercando la rete del vantaggio, ma la partita termina 1-1, risultato che non accontenta nessuno

