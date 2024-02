L'attaccante norvegese ha segnato 5 gol nel match di FA Cup vinto dal Manchester City per 6-2 contro il Luton Town. È già la seconda volta in carriera che rifila un pokerissimo agli avversari e ha raggiunto Messi e Ronaldo: chi è il giocatore che ha segnato almeno 5 reti in partita in più occasioni? Ecco la classifica stilata dall'IFFHS, la Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio

