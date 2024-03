CR7 si riscatta ma non basta

Al netto dell’errore inusuale per un fuoriclasse che ne ha segnati quasi mille in carriera, va anche detto che l’Al-Nassr, sotto 0-2 dopo 45’, era comunque riuscito a ribaltare l’incontro con il 3-2 firmato da Telles poco dopo il gol sbagliato da Cristiano Ronaldo. Lo stesso portoghese si è anche procurato e ha trasformato il rigore del 4-3 ai supplementari che ha portato l’Al-Nassr ai calci di rigore in inferiorità numerica. Proprio dagli undici metri, l’ex di Real, Manchester e Juventus è stato l’unico a trasformare, mentre pesano gli errori di Brozovic, Telles e Otavio. In semifinale ci va così la squadra di Crespo che adesso attende un’altra formazione saudita, ovvero la vincente tra l’Al-Hilal di Milinkovic Savic e l’Al-Hittihad di Benzema.