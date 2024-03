Matias Soulé continua a dimostrare di avere un talento fuori dal comune. Lo sta mettendo in mostra in Serie A - sebbene sia calato per numero di gol e assist nelle ultime settimane col Frosinone - e ne ha fornito un'altra prova con la maglia dell'Argentina Under 23. La selezione giovanile dell'Albiceleste ha vinto l'amichevole disputata contro i pari età del Messico e il giocatore di proprietà della Juventus si è preso la scena con un gol da urlo che è valso il momentaneo raddoppio in una gara terminata 4-2 a favore degli argentini.