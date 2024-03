L'ex presidente della Federcalcio cinese ha approfittato della sua posizione per accettare illegalmente somme di denaro da altre persone, per un totale di 81,03 milioni di yuan (10,4 milioni di euro). Xuyuan è stato condannato all'ergastolo, alla perdita permanente dei suoi diritti politici e alla confisca di tutti i suoi beni personali

Chen Xuyuan, ex presidente della Federcalcio cinese, è stato condannato all'ergastolo per aver incassato tangenti. La condanna rientra in una vasta campagna anti-corruzione all'interno del mondo del calcio in Cina: Xuyuan ha approfittato della sua posizione per accettare illegalmente somme di denaro da altre persone, per un totale di 81,03 milioni di yuan (10,4 milioni di euro).