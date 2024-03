La famiglia dell'ex centrocampista della Juve ha ricevuto nella propria casa di Rosario un cartello minatorio nel quale si annunciano provvedimenti nel caso in cui El Fideo torni a giocare nel Rosario Central, come recentemente ammesso dallo stesso giocatore: "Di' a tuo figlio Ángel di non tornare più a Rosario perché altrimenti faremo un pasticcio uccidendo un membro della famiglia", il messaggio indirizzato al padre di Di Maria

Angel di Maria e la sua famiglia minacciata di morte dai narcotrafficanti argentini. L’ex giocatore della Juve, attualmente al Benfica, ha ricevuto direttamente nella sua casa di famiglia alla periferia di Rosario. Da quanto riferiscono i media argentini, infatti, nella giornata di ieri una macchina si sarebbe fermata davanti al complesso privato Funes Hills Miraflores e avrebbe lasciato un cartello nel quale avvisava il calciatore di non tornare a giocare al Rosario Central, come proprio lo stesso Di Maria ha recentemente ammesso di voler fare: "Di' a tuo figlio Ángel di non tornare più a Rosario perché altrimenti faremo un pasticcio uccidendo un membro della famiglia. Nemmeno Pullaro (il governatore provinciale, ndr) ti salverà. Noi non buttiamo piccole carte. Buttiamo piombo e morti," è il messaggio che hanno lasciato al padre di Di María, riferisce 'Infobae', citando fonti della polizia.