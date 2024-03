Voluto da Gerard Piqué come Presidente dei Presidenti nel primo Mondiale della Kings League, Ibrahimovic ha scelto il suo personale top team di calcio a 7: in porta Buffon, difesa con Thiago Silva (perché tecnico) e Nesta ma senza Piqué, sottolinea Ibra. A centrocampo la classe di Zidane e Xavi, davanti Ronaldinho e Ronaldo il Fenomeno. E Zlatan? "Io non mi schiero, sono un leone e non gioco con gli umani…", dice con la solita modestia. "Farò l’allenatore, il presidente e il calciatore solo se qualcuno è stanco…"