Il Palmeiras è campione paulista, Santos ko

Il Palmeiras per la venticinquesima volta è campione paulista. La squadra di Ferreira ribalta l'1-0 della finale di andata, battendo 2-0 il Santos nel ritorno . A sbloccare il risultato è Raphael Veiga, con un rigore imparabile. I bianconeri restano in partita e costruiscono le loro occasioni, ma a timbrare il cartellino è ancora una volta il Palmeiras: un colpo di testa di Flaco Lopez libera Moreno nell'area piccola, che non lascia scampo al portiere avversario. Il Santos cerca in tutti i modi di reagire, ma i biancoverdi resistono e conquistano il campionato paulista per la seconda volta consecutiva e la terza negli ultimi quattro anni.

Endrick: "Non penso ancora al Real Madrid"

60 milioni. Questo il prezzo pagato dal Real Madrid per assicurarsi le prestazioni di Endrick. L'attaccante 17enne ha appena conquistato il suo quinto trofeo con il Palmeiras, venendo votato dalla Federazione Paulista come MVP della finale. Endrick è ancora concentrato sul Brasile, dove deve giocare altre 14 partite con i biancoverdi: "La mia testa è tutta qui al Palmeiras, mancano ancora tre mesi. Non penso ancora al Real Madrid perché non so se sarò vivo domani". Sul suo trasferimento ai blancos ha aggiunto: "Ho capito che ormai era fatta quando ero in nazionale".