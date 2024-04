Messi, gol spettacolare contro Kansas City

Una notte da protagonista per Lionel Messi con la maglia dell'Inter Miami. L'argentino ha segnato una rete bellissima: una bomba col sinistro dal limite dell'area. Guarda il video

Un gol da rivedere all'infinito. E' quello segnato da Lionel Messi nell'ultima partita di campionato, Sporting Kansas City-Inter Miami, terminata 2-3. Al 51', il fuoriclasse argentino si è esibito con una magia: ha sganciato una bomba col mancino dal limite dell'area che è andata ad infilarsi direttamente sotto al sette. Ma non è tutto. Sempre lui, infatti, prima ha fornito l'assist per la rete di Diego Gomez. Una serata indimenticabile, che ha visto anche il gol di Suarez e la doppietta di Thommy per i padroni di casa.