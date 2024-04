Cavani-gol, Superclasico al Boca: 3-2 con il River

Gli Xeneizes vincono il Superclasico e volano in semifinale di Copa de la Liga Profesional dove affronteranno l'Estudiantes. Decisiva la doppietta di Montiel e la rete del 'Matador' Cavani. "Avevo il desiderio di venire in questo club per vivere emozioni del genere, l'ho realizzato. In avvio abbiamo sofferto e siamo andati sotto, ma nessuno si è arreso: ci siamo guardati in faccia ed eravamo consapevoli di poter ribaltare la situazione", ha dichiarato l'ex attaccante del Napoli

Vittoria e qualificazione in semifinale per il Boca Juniors, che nel Superclasico si è imposto 3-2 contro il River Plate nei quarti di finale della Coppa della Liga Profesional. Allo stadio "Mario Kempes" di Cordoba sono i Millonarios a passare in vantaggio con Miguel Borja al 10', ma nei minuti di recupero del primo tempo Merentiel segna il gol del pari e manda le squadre all'intervallo sull'1-1. Nella ripresa gli Xeneizes vengono salvati dal Var, che ha annullato il possibile vantaggio a Herrera, e riescono a passare in vantaggio al 62' con il 'Matador' Cavani. Cinque minuti più tardi Merentiel mette a segno la sua personale doppietta portando il Boca avanti di due. Nel finale di gara il River si getta all'attacco e al 97' riesce ad accorciare le distanze con Paulo Diaz, ma ormai non c'è più tempo. Passa la squadra di Martinez, che in semifinale dovrà affrontare l'Estudiantes de la Plata.