Incredibile in Norvegia dove il KFUM, principale club della capitale Oslo, per raggiungere il campo del proprio stadio deve fermare il traffico e attraversare la strada. La promozione del club in prima divisione ha reso necessari dei lavori di ammodernamento nella Kfum Arena, e intanto la squadra si arrangia così…

Nessun "tunnel" dallo spogliatoio al campo. Al massimo una galleria. Succede in Norvegia, nel massimo campionato del Paese, dove un club, il KFUM (il principale della capitale, Oslo), per entrare nel proprio stadio deve attraversare la strada. Giocatori già vestiti, arbitri a precederli e vigili a fermare le auto per consentire alle squadre di attraversare sulle strisce pedonali. Conseguenza della promozione, che ha obbligato il club a migliorare l'impianto: e in attesa del completamento dei lavori, si entra in campo così...