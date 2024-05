Negli anni si è meritato il soprannome di “El Loco” e certo non si può dire che Marcelo Bielsa non dia spesso modo di far parlare di sé. L’ultima “locura” dell’ex ct argentino, da un anno alla guida della nazionale dell’Uruguay, riguarda proprio la scelta di uno dei calciatori da convocare per un’amichevole che giocherà prossimamente la Celeste. Non il solito campione affermato come Cavani o Darwin Nunez, ma addirittura un dilettante. Si chiama Walter Dominguez, ha 24 anni e gioca nella Juventud Soriano, un club che gioca i campionati regionali uruguaiani. Dominguez è un attaccante che vanta nelle serie minori numeri da top: ben 57 reti in 39 partite. A confermare la convocazione di Bielsa è stato lo stesso Dominguez, in un’intervista: “Mi hanno chiamato e sono molto felice di questo, non me lo aspettavo, per me è stata una sorpresa”