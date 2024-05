È successo nella serie D nazionale: secondo la nota pubblicata dal club non avrebbe gradito le critiche del presidente (un ex senatore) per la prestazione del primo tempo e delle due precedenti partite. In panchina il medico della squadra, che ha vinto 2-1 e, ora, è prima in classifica GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Un allenatore che si dimette all'intervallo, il medico che prende in mano la squadra e vince. È successo in Brasile nella serie D nazionale, protagonista di questa curiosa storia che potrebbe fare da trama alternativa a L'allenatore nel pallone è il piccolo Brasiliense, un club che come simbolo ha un coccodrillo.

Cambio all'intervallo È una domenica di calcio, solo apparentemente come tante altre. In campo il nostro Brasiliense contro il Real Brasilia, quarantacinque minuti senza emozioni e senza gol, come accade spesso nel mondo del pallone. Ma in Brasile, si sa, il calcio è soprattutto una metafora dell'allegria: e anche da qui (forse) piovono le critiche del presidente Luiz Estevão - ex senatore - verso l'allenatore Paulo Roberto Santos. Che no, decisamente non apprezza quella punta di acredine, a suo dire, ravvisata anche nelle precedenti partite. E allora si dimette, insieme a tutto lo staff tecnico, all'intervallo.

L'allenatore medico La storia l'ha racconta in Brasile O Globo, ma anche sull'account ufficiale Instagram del club si legge la ricostruzione: "L'allenatore Paulo Roberto Santos, insoddisfatto delle critiche ricevute dal presidente del club per la scarsa prestazione nel primo tempo, ha deciso di lasciare il comando della squadra insieme agli altri membri del suo staff tecnico". In panchina si è allora seduto il medico del club, signor Jorge Oliva, allenatore improvvisato. Lui - memore di quel giuramento professionale per cui soccorrere chi è in difficoltà non è solo atto di gentilezza, ma un dovere - ha allora guidato la squadra. Fino alla vittoria, 2-1. A dispetto del caos appena raccontato, il Brasiliense è primo in campionato.