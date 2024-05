Il Congresso annuale della Fifa, riunito a Bangkok, ha assunto una posizione globale contro il razzismo, secondo il piano che verrà adottato da tutte le federazioni affiliate e basato su cinque punti principali: regole e sanzioni, azione in campo, accuse penali, educazione e voce ai giocatori . L'organismo ha messo nero su bianco che il razzismo diventerà un reato specifico nel codice disciplinare dello sport, con sanzioni severe, inclusa la sconfitta a tavolino . "Se è un problema della società e la società non può affrontarlo, affrontiamolo nel calcio una volta per tutte", ha detto il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ai delegati presenti. Al Congresso è stato anche mostrato un video in cui alcuni giocatori eseguono il gesto delle braccia incrociate , proposto a livello globale per segnalare incidenti razzisti durante le partite. Per elaborare una strategia per la lotta al razzismo, ha spiegato Infantino, sono stati contattati giocatori di tutto il mondo per sollecitare le loro opinioni, consigli ed esperienze.

La Fifa chiederà un parere legale sulla possibile sospensione di Israele

La Fifa affiderà una consulenza legale in merito alla richiesta palestinese di sospendere Israele. Lo ha detto il presidente della Fifa, Gianni Infantino, durante il Congresso di Bangkok, aggiungendo che la Fifa terrà una sessione straordinaria del suo consiglio direttivo prima del 20 luglio per esaminare l'analisi giuridica e decidere come procedere. La Federcalcio israeliana, nel frattempo, ha definito la richiesta palestinese un "tentativo cinico" di "danneggiare il calcio israeliano". A seguito della richiesta dell'Associazione calcistica palestinese, è stato deciso che un rapporto indipendente sarà commissionato prima di una seduta d'emergenza del Consiglio. "La Palestina è un membro a pieno titolo della Fifa, come tutti gli altri 210 membri della Fifa, con esattamente gli stessi diritti e gli stessi obblighi, come qualsiasi altro Paese", ha dichiarato il presidente Infantino. "Ora, come tutti, sono rimasto estremamente scioccato da ciò che è accaduto il 7 ottobre in Israele. E come chiunque altro, sono rimasto estremamente scioccato e sono estremamente scioccato da ciò che sta accadendo ora a Gaza. Prego per le madri che hanno perso i loro figli. Prego per i bambini che hanno perso i genitori. Prego per tutte le persone che soffrono. E, come tutti voi, voglio solo una cosa, solo una cosa: la pace".