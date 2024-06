Gli Stati Uniti debuttano in Copa America battendo la Bolivia 2-0. Ottima prestazione di Pulisic, che trova una splendida rete dalla distanza e serve l'assist per il raddoppio di Balogun. Esordio vincente anche per l'Uruguay contro Panama

E' Christian Pulisic a trascinare gli Stati Uniti alla vittoria al debutto in Copa America contro la Bolivia , battuta 2-0. Dopo appena 3', l'esterno del Milan sblocca il risultato con un tiro a giro che termina la sua corsa all'incrocio dei pali. Pulisic si riaccende poco prima della fine del primo tempo, servendo a Balogun il pallone del 2-0. Buona la prima per la squadra Berhalter , che affronterà nella prossima partita Panama con l'obiettivo di blindare la qualificazione.

Vittoria anche per l'Uruguay: Panama ko

Nell'altro incontro del girone C, l'Uruguay batte Panama per 3-1. A spezzare l'equilibrio è un gran gol di Maximiliano Araujo, molto simile a quello realizzato da Pulisic. Le altre reti arrivano nel finale: all'85' Darwin Nunez trova il raddoppio con un sinistro al volo dall'interno dell'area. A calare il tris per l'Uruguay è Matias Vina, ex Roma e Sassuolo, mentre la rete di Michael Murillo fissa il risultato sul 3-1 finale. La squadra di Bielsa raggiunge così gli Stati Uniti in vetta alla classifica del girone.