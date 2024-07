Tragedia sfiorata in occasione della finale di Copa America: migliaia di tifosi senza biglietto (o con tagliandi falsi) hanno mandato in tilt i controlli di sicurezza dell'Hard Rock Stadium di Miami. Tifosi svenuti e decide di arresti, scene incredibili come un gruppo di colombiani che cerca di entrare allo stadio dall'impianto di ventilazione!. Colombia-Argentina iniziata con oltre un'ora di ritardo.

