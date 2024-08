Il Luton Town, reduce dalla retrocessione in Championship, ha deciso di confermare l'home kit usato lo scorso anno. Una decisione in linea con la nuova politica di "cambiare solo una volta ogni due anni la maglia di casa"

Nessuna maglia nuova per la prossima stagione in casa Luton. Reduce dalla retrocessione in Championship, il club ha deciso di confermare l'home kit usato lo scorso anno (la prima maglia e gli altri indumenti collegati) anche per la prossima stagione. Una scelta particolare che va incontro ai tifosi che potranno così risparmiare.