Padre Yamal accoltellato, tre arresti a Barcellona

Dopo l’aggressione e l’accoltellamento del padre del fuoriclasse del Barcellona, in Spagna la polizia ha eseguito tre arresti. Ricercata una quarta persona. Il padre di Yamal si trova in cura in un ospedale a Badalona. Ieri sera le sue condizioni risultavano gravi ma secondo i media spagnoli non è mai stato in pericolo di vita. Intanto il calciatore, che ha visitato il padre nella notte in ospedale, stamattina si è presentato per l’allenamento del Barcellona