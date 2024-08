La Germania perde il suo capitano: Ilkay Gundogan ha annunciato su Instagram l'addio alla nazionale. A 33 anni si concentrerà soltanto sul club. La sua ultima partita è stata quella contro la Spagna a Euro 2024, persa 2-1. "Dopo alcune settimane di riflessione, sono giunto alla decisione che è ora di porre fine alla mia carriera in nazionale", ha scritto Gundogan, "ripenso con grande orgoglio alle 82 partite internazionali, un numero che non avrei mai potuto immaginare quando ho esordito con la nazionale maggiore nel 2011. Il mio momento più bello è stato chiaramente l'enorme onore di aver potuto guidare la squadra come capitano ai Campionati Europei casalinghi della scorsa estate! Dopo tutti questi anni siamo finalmente riusciti a rendere di nuovo orgogliosa la nostra Nazione e il fatto di aver potuto svolgere un ruolo in tutto questo mi rende molto felice".