Tragica notizia del mondo del calcio. Poco prima della mezzanotte italiana, l’Adanaspor ha dato la notizia sui social della morte di Soulemayne Bamba, il suo allenatore. Trentanove anni, ivoriano ma nato in Francia e difensore, era cresciuto nelle giovanili del Psg per poi giocare, tra gli altri nel Leicester, Trabzonspor, con un breve passaggio a Palermo (nell’era Zamparini), Leeds, Cardiff e Middlesbrough. Nel 2021 aveva annunciato di essere affetto dal linfoma di Hodgkin.



Dopo aver lasciato il calcio giocato aveva iniziato la sua carriera come vice allenatore nel Cardiff, prima di passare da allenatore in prima proprio all’Adanaspor in Turchia.