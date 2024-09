Ex compagni di squadra, le società in cui ha giocato, le istituzioni. Tutto il mondo del calcio e non solo ricorda Totò Schillaci, l'eroe delle Notti Magiche di Italia 90 scomparso oggi, 18 settembre, all'età di 59 anni. Il commovente messaggio di Baggio: "Anche stavolta hai voluto sorprendermi. Le Notti Magiche vissute insieme rimarranno per sempre impresse nel mio cuore". Infantino: "Eroe venuto dal popolo"

LA MORTE DI SCHILLACI - LA CARRIERA