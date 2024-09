Giroud è l'uomo delle finali: anche il secondo gol con la nuova maglia del Los Angeles FC arriva nella partita decisiva per vincere la Us Open Cup. L'ex attaccante milanista apre le marcature ma gli avversari dello Sporting Kansas City trovano il pareggio, portando la partita ai supplementari. Campos e Kamara segnano poi i gol che permettono al Los Angeles di alzare per la prima volta nella loro storia la coppa nazionale statunitense

Non solo in Europa, Giroud vince anche in negli Stati Uniti: il Los Angeles FC ha alzato per la prima volta nella sua storia la Us Open Cup, la coppa nazionale statunitense battendo in finale lo Sporting Kansas City. Il match è stato deciso ai supplementari, con la squadra dell'ex centravanti del Milan che si impone per 3-1. A sbloccare la partita è proprio il giocatore francese.