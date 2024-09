L'ex Arsenal Fabian Caballero è morto a 46 anni

Fabian Caballero è morto all'età di 46 anni. Secondo fonti del Sudamerica - come Olé - sarebbe deceduto a causa di un malore accusato durante una partita di futsal, il calcetto, al Club General Genes nel quartiere di Villa Morra (Paraguay). A ufficializzare quella che inizialmente era solo un'indiscrezione è stata la Federazione del Paraguay con una nota. Anche l'Arsenal, sua ex squadra, ha espresso vicinanza e cordoglio con una nota ufficiale pubblicata sul sito: "Siamo tutti addolorati nell'apprendere della scomparsa del nostro ex giocatore Fabian Caballero, all'età di 46 anni. Fabian collezionò tre presenze in prima squadra con noi nella stagione 1998/99, dopo che Arsene Wenger decise di prendere in prestito il giovane attaccante dal club paraguaiano Serro Portino nell'ottobre 1998. La sua unica apparizione in Premier League è stata come sostituto nel nostro pareggio per 1-1 in casa contro il Middlesbrough un mese dopo, ma è stato anche protagonista di una sconfitta per 5-0 al quarto turno di Coppa di Lega in casa contro il Chelsea e di una vittoria per 4-2 al terzo turno di FA Cup al Preston North End durante il suo periodo all'Highbury. È stato un titolare della nostra squadra di riserva durante questo periodo, segnando otto gol in 16 presenze. Dopo aver giocato di nuovo in Paraguay per l'Atletico Tembetary e il Sol de America, si unì al Dundee nel luglio 2000 e giocò nella finale della Scottish Cup del 2003 prima di essere nominato Giocatore della Stagione nella stagione successiva. Avrebbe fatto 142 presenze per i Dees, segnando 27 volte. Nel 2006 tornò in Paraguay con il Tacuary e in seguito giocò in Corea del Sud, Cipro, Cile, Grecia, Guatemala e Argentina nel corso di una carriera da giocatore durata 19 anni, appendendo gli scarpini al chiodo nel 2014. In questo tragico momento, i pensieri di tutto il club sono rivolti alla famiglia e agli amici di Fabian".