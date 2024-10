Portieri e clean sheet: tre di A nella top 10

Ci sono anche tre portieri della serie A fra i migliori dieci che in Europa hanno raccolto più clean sheet in questa prima parte di stagione. Si tratta dello juventino Di Gregorio, che è sul podio, dell'empolese di proprietà del Milan Vasquez e del napoletano Meret che ha saltato le ultime partite per infortunio. Il migliore arriva dalla Bundesliga ed è l'ungherese Gulacsi che difende la porta del Lipsia. Guarda la classifica (dati Tranfermarkt)

