Dal grande entusiasmo della cavalcata culminata con la promozione in Serie D fino al "silenzio assordante" che accompagna le partite casalinghe del Costa d’Amalfi quest’anno. Il motivo? La squadra, quest’anno, ha chiuso la sua campagna abbonamenti con… un solo abbonato. Tutto nasce dall’impossibilità di giocare le partite casalinghe nel proprio stadio, il “San Martino” di Maiori, dove il Costa d’Amalfi pochi mesi fa festeggiò contro il Bisceglie la vittoria nella finale playoff che valeva la promozione in D, ma che in D non può essere utilizzato perché non omologato. E così, costretto a giocare al 'Pasquale Novi' di Angri, il Costa d’Amalfi non viene più seguito dai suoi tifosi (per i quali anche una partita in casa significa trasferta), a parte uno, un ragazzo del 2005, come raccontato dalla società sui propri canali social.