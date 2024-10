Una rete annullata per fuorigioco e poi un super gol in rovesciata: Osimhen è stato grande protagonista con il Galatasaray che ha vinto 3-0 contro l'Antalyaspor

Un gol da vedere e rivedere. Victor Osimhen è stato un grande protagonista nell'ultima partita vinta dal Galatasaray (3-0) contro l'Antalyaspor realizzando una rete davvero spettacolare. L'attaccante nigeriano, entrato in campo al 78', ha trovato il gol in rovesciata (il terzo del giorno, dopo la doppietta di Icardi). Punizione dalla destra, cross al centro e palla che rimbalza al centro dell'area di rigore avversaria. Osimhen prende la coordinazione, salta e batte il portiere avversario con un vero e proprio show. Giornata indimenticabile per lui che prima aveva già segnato un altro gol, annullato però per fuorigioco.