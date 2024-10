Lutto nel mondo del calcio. E' morto Abdelaziz Barrada , 35 anni, ex calciatore marocchino con un passato - tra le altre - all'Olympique Marsiglia . L'ex centrocampista sarebbe deceduto a causa di un infarto pochi mesi dopo il suo ritiro dal calcio giocato, come riporta la stampa marocchina. Formatosi al PSG, ha iniziato la sua carriera professionistica nel 2010 in Spagna, al Getafe. È arrivato al Marsiglia nel 2014 dove ha giocato 45 partite. Il centrocampista, già trasferitosi negli Emirati Arabi Uniti dopo il Getafe, ha poi proseguito la carriera all'Al Nasr e poi all'Antalyaspor. La sua carriera professionale si è conclusa al Lusitanos Saint-Maur nel 2021.

Il cordoglio del Marsiglia e di Thauvin

Tra i messaggi di cordoglio, c'è quello dell'Olympique Marsiglia. "Riposa in pace Abdelaziz. L'Olympique Marsiglia ha appreso con dolore della morte del suo ex giocatore e nazionale marocchino, Abdelaziz Barrada. Arrivato nell'estate del 2014, il trequartista ha vestito i colori dell'OM per 2 stagioni. Il club porge le più sincere condoglianze alla sua famiglia e condivide il dolore di chi gli è vicino". Post ripreso anche da Florian Thauvin. Sul proprio profilo social, il francese ha voluto salutare il suo ex compagno di squadra: "Molto triste di apprendere la morte di Abdel, una persona molto gentile che mi piaceva molto ... Riposa in pace ".