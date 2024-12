Los Angeles Galaxy vincono MLS per la 6^ volta

Per la sesta volta nella loro storia i Los Angeles Galaxy vincono il titolo negli Stati Uniti. In finale hanno battuto 2-1 i New York Red Bulls, grazie alle reti di Paintsil e Joveljic

I Los Angeles Galaxy sono i nuovi campioni della MLS. Si tratta della prima squadra a vincere la manifestazione per sei volte (DC United fermo a quota 4), con l'ultimo succcesso che risaliva a 10 anni fa. Decisivo il successo 2-1 al 'Dignity Health Sports Park' contro i New York Red Bulls con le reti di Paintsil, Joveljic e Nealis. I Galaxy erano arrivati al 2° posto nella Western Conference mentre i New York Red Bulls si erano piazzati al 7° della Eastern Conference. Al 75' della finale è entrato in campo anche Marco Reus mentre non hanno preso parte alla partita Riqui Puig e Martin Caceres, entrambi infortunati. A sollevare il trofeo è stato il difensore 36enne ex Sampdoria Maya Yoshida.