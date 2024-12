Supercoppa Europea '25 a Udine? Il 16 la decisione

È ufficiale da poche ore sul sito della UEFA. Sarà il comitato esecutivo della UEFA che si riunirà a Losanna lunedì prossimo 16 dicembre a decidere quale città ospiterà la sede della prossima Supercoppa Europea del 13 agosto 2025. Un’edizione storica perché vedrà in campo la prima vincitrice della nuova super Champions contro la vincitrice dell’Europa League anch’essa nel nuovo formato. E questa partita potrebbe trasformarsi in un evento storico per l’Italia. C’è infatti forte la candidatura del Bluenergy Stadium di Udine ad ospitare questa super sfida che non si e’ mai disputata prima d’ora in Italia. Da mesi sotto traccia sta lavorando la regione Friuli Venezia Giulia (pres. Fedriga) con il braccio operativo di PromoTurismoFVG, insieme a FIGC (pres. Gravina in prima fila, membro del comitato esecutivo UEFA in qualità di vice presidente UEFA e il lavoro del presidente di FIGC Friuli Venezia Giulia, Ermes Canciani) e ovviamente l’Udinese per rendere la venue di Udine come stadio ideale per la prima partita ufficiale della stagione europea 2025/2026. Negli ultimi mesi per ben tre volte, una delegazione di addetti e tecnici UEFA sono stati a Udine per visionare spazi e strutture, di uno stadio che e’ un piccolo gioiello organizzativo. Uno stadio che nel 2019 ha ospitato la finale del campionato europeo under 21 (Spagna campione, in finale contro la Germania), un’edizione che e’ stata ospitata nel Nord Italia.