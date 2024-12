European Golden Boy 2024, la cerimonia questa sera

La cerimonia di consegna del Golden Boy 2024 si terrà presso il Museo Nazionale dell’Auto Torino, oggi lunedì 16 dicembre: appuntamento a partire dalle 18.00 dal red carpet in diretta su Sky Sport 24

Lo European Golden Boy, premio calcistico istituito da Tuttosport nel 2003 da un’intuizione del giornalista Massimo Franchi, è rivolto al miglior calciatore under 21 che milita in una squadra europea. Il vincitore dell’ultima edizione è stato Bellingham del Real Madrid che ha seguito Gavi, Pedri, Haaland, Joao Felix, De Ligt, Mbappé, Renato Sanches, Martial, Sterling, Pogba, Isco, Götze, Balotelli, Pato, Anderson, Agüero, Fabregas, Messi, Rooney e Van der Vaart. Per il 2024 il vincitore è Lamine Yamal del Barcellona.