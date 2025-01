L'ex capitano e allenatore della Roma spiega in conferenza stampa il suo progetto con l'Ostiamare, la società di Serie D appena acquistata: "In questo momento in cui non alleno posso occuparmi della struttura e trasmettere i miei valori. Il settore giovanile sarà ampliato, i ragazzi si alleneranno anche sulla sabbia per migliorare la tecnica". È stata una scelta di cuore: "Non sono mai stato così emozionato. Si tratta di una sfida di appartenenza per il territorio"

"Non sono mai stato così emozionato come oggi, mi prendo la responsabilità di questa iniziativa, è una sfida di appartenenza per me, per la comunità, per il territorio". Daniele De Rossi è tornato alle origini acquistando l'Ostiamare, società di Serie D in cui ha mosso i primi passi da calciatore. "Non sto allenando oggi e mi sto dedicando in pieno per costruire la struttura con i miei stessi valori e le mie idee. Un giorno tornerò ad allenare e si dovrà camminare anche da soli". Una cosa però, per De Rossi è chiara: "Il mio amore per la Roma non finirà mai, ma non devo portare gli ex giocatori della Roma, ci sono giovani fortissimi nel Lazio. Non voglio essere legato per sempre con il cordone ombelicale alla Roma. Sarà un progetto a lungo termine, serio. Tante società hanno vinto il campionato e poi sono esplose, noi vogliamo fare qualcosa che durerà nel tempo. Io qui ci voglio stare 30 anni, spero di vedere frutti nel corso degli anni. I miei ex compagni mi hanno scritto, avere una spalla sarà piacevole. Totti? Anche lui, sta qui dietro l'angolo".