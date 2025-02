Neymar, serata da protagonista contro l'Internacional de Limeira. Il brasiliano mette a segno due assist e un gol olimpico, esultando come Cristiano Ronaldo in semifinale di Champions League nel 2017. "Un bel colpo! Sono riuscito a segnare il primo gol in corner diretto della mia carriera" ha dichiarato al termine del match dopo aver raggiunto quota 140 reti con la maglia del Santos

