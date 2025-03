Il video del litigio in diretta tv tra l'allenatore dell'Hajduk Spalato e Josko Jelicic, ex calciatore e opinionista della tv croata MAXSport, dopo la sconfitta dell'Hajduk nello scontro diretto contro il Rijeka.

Pesante sconfitta per l'Hajduk Spalato di Rino Gattuso sul campo del Rijeka: un 3-0 che permette ai padroni di casa di scavalcare l'Hajduk al primo posto della classifica del campionato croato. Al termine del match, un confronto accesso tra l'allenatore italiano e Josko Jelicic, ex calciatore e opinionista della tv croata MAXSport. Gattuso arriva nello studio a bordocampo, stringe la mano a tutti tranne all'opinionista: "A te non dico niente perché parli troppo e hai poco rispetto per le persone. Eppure hai giocato a calcio e dovresti conoscere bene queste situazioni". Da lì gli animi si scaldano, come si può vedere nel video qui sotto...