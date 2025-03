Muore Guo Jiaxuan, 19enne calciatore cinese

Guo Jiaxuan, giovane promessa del calcio cinese, è morto un giorno prima del suo 19esimo compleanno per le conseguenze del gravissimo trauma cranico subito nel corso di una partita in Spagna. A riferirlo sono i media locali, ricordando che l'atleta era caduto in coma il mese scorso dopo un incidente di gioco durante una partita contro l'RC Alcobendas, durante un ritiro in Spagna organizzato dal suo club, il Beijing Guoan Football Club. Dichiarato "cerebralmente morto" da un ospedale locale, era stato trasferito in Cina per proseguire le cure. Guo' aveva giocato per la squadra Under 19 del Beijing Guoan di prima divisione ed era stato selezionato per la selezione cinese Under 17 nel 2023: in precedenza era stato anche incluso nell'FC Bayern World Squad, un progetto annuale gestito dal più grande e prestigioso club tedesco per scovare talenti globali. E proprio il Bayern Monaco lo ha ricordato con un post sui social. Così come il suo club: "Abbiamo perso un ragazzo che aveva una grande passione per il calcio. Che Jiaxuan riposi in pace! ".