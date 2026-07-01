La Lega Nazionale Dilettanti si rifà il look. Svelata oggi la nuova identità visiva, oltre al sito web rinnovato. "Non è soltanto un rinnovamento estetico, ma il segno di una visione proiettata verso il futuro", le parole del Presidente LND Giancarlo Abete CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

Una nuova identità visiva per accompagnare la più grande comunità calcistica italiana e d’Europa nel prossimo capitolo della sua storia. Dopo l'anteprima alle Grotte di Castellana, con il lancio del logo istituzionale in occasione della cerimonia d'apertura della 62^ edizione del Torneo delle Regioni, la Lega Nazionale Dilettanti svela il look completo che abbraccia tutte le sue strutture interne (Divisioni, Dipartimenti e Comitati) e le sue declinazioni agonistiche: Serie D, Serie C femminile, Serie A Beach Soccer e Torneo delle Regioni, passando per le coppe fino ad arrivare ai campionati regionali e under, tutto l’universo LND si presenta oggi in una veste rinnovata che armonizza tutte le anime che lo compongono con un forte carattere identificativo.

Abete: "Visione proiettata verso il futuro" "Questa nuova identità visiva rappresenta un passaggio importante per la Lega Nazionale Dilettanti -le parole del Presidente LND Giancarlo Abete -perché non è soltanto un rinnovamento estetico, ma il segno di una visione proiettata verso il futuro. Abbiamo voluto costruire un’immagine capace di raccontare la forza della nostra comunità, valorizzando la storia e i valori che da sempre contraddistinguono il calcio dilettantistico italiano. La nuova veste grafica e il sito web rinnovato sono strumenti pensati per rendere la LND ancora più riconoscibile, moderna e vicina alle società, ai tesserati e a tutti gli appassionati che ogni giorno animano il nostro movimento. Un percorso nato dall’ascolto e dalla collaborazione, che guarda all’innovazione senza perdere il legame con le nostre radici".